VW stößt umstrittenes Werk in Urumchi in China ab

Volkswagen verkauft seine umstrittenen Beteiligungen in Unruheprovinz Xinjiang in China . Der Konzern VW teilt mit, dass er sein Joint Venture mit dem chinesischen Staatskonzern SAIC restrukturiert. Im Zusammenhang mit einer Verlängerung des Vertrags stößt Volkswagen nach ZDF-Informationen das Werk in Urumchi und die Beteiligung an einer Fahrzeugtreststrecke in Turpan ab.