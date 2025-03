Die Zeiten, in denen Volkswagen in die Volksrepublik um die 40 Prozent seiner Fahrzeuge verkaufte, sind vorbei. Im Vergleich 2023 zu 2024 büßten die Wolfsburger nochmal fast zehn Prozent ein. Allerdings: Bei den Verbrennern ist VW mit mehr als 20 Prozent Marktanteil auf dem chinesischen Markt weiter führend.

US-Präsident Trump will an der Einführung massiver Zölle festhalten - etwa auf Auto-Importe in die USA. Was hat das für Folgen? Florian Neuhann dazu vom VW-Werk in Wolfsburg.

27.02.2025 | 1:48 min