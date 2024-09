VW: Abgeordnete fordern Warnhinweis wegen Menschenrechten

Der Autobauer VW steht seit Jahren wegen Vorwürfen von Zwangsarbeit in seinem Werk in der chinesischen Region Xinjiang in der Kritik. Ein von VW beauftragter Prüfbericht sollte diese Vorwürfe ausräumen - doch am Donnerstag veröffentlichte Recherchen von ZDF, "Spiegel" und "Financial Times" weckten schwere Zweifel an der Qualität des Reports