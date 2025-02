In Deutschland gibt es rund 62.000 Gewerbegebiete, in denen vor allem Mittelständler produzieren und ihre Dienstleistungen anbieten. Eines davon liegt bei Rheinbach in der Nähe von Bonn. 630 Unternehmen haben hier ihren Sitz, es gibt Arbeitsplätze für rund 8.000 Beschäftigte. Was die Malocher hier bewegt, steht stellvertretend für die Republik. Drei Firmeninhaber erzählen.