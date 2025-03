Krise bei Autozulieferer ZF: Rüstung als Ausblick für Jobs?

Rote Zahlen bei ZF

An diesem Donnerstag folgt eine weitere Hiobsbotschaft: Der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen am Bodensee ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Im Jahr 2024 lag der Verlust bei knapp einer halben Milliarde Euro. Das Unternehmen ist hochverschuldet und muss Milliardenkredite abzahlen.