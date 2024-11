Der Automobilzulieferer ZF will bis zu 14.000 Stellen bis Ende 2028 in Deutschland "reduzieren", so die Konzernleitung. Nicht alle 36 Standorte bleiben wohl erhalten. In einem der größten Werke des Konzerns weltweit sollen 1.800 Stellen bis Ende 2025 wegfallen - zunächst. Entsprechend wird die Stimmung in Saarbrücken heute auf der Betriebsversammlung sein.