...sind eine der Notfallmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. Banken müssen seit 2014 Geld dafür bezahlen, wenn sie Gelder bei der Europäischen Zentralbank lagern. Mit dieser Maßnahme versucht die Notenbank die Kreditinstitute dazu anzuregen, ihre Mittel in Form von Krediten an ihre Kunden auszureichen. Die sollen damit mehr Spielraum für Investitionen bekommen und so der Wirtschaft mehr Schwung verleihen.