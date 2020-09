Die Verhandlungen um ein weiteres Konjunkturpaket zwischen Parlament und Regierung stecken jedoch seit Wochen in einer Sackgasse. Präsident Donald Trumps Republikaner wollen nur ein begrenztes Konjunkturpaket in Höhe von einigen hundert Milliarden US-Dollar, den Demokraten schwebte zuletzt ein Paket von 1,5 bis 2 Billionen Dollar vor. Kongress und Regierung haben bereits Konjunkturpakete in Höhe von fast drei Billionen US-Dollar beschlossen, was mehr als zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht.