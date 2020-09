Die nächsten beiden TV-Duelle finden am 15. und 22. Oktober statt. Die Debatte am 15. in Miami moderiert von Steve Scully vom Sender C-SPAN - soll im Townhall-Format ablaufen, in dem das Publikum Fragen stellen kann. Das würde es ohnehin schwieriger machen, dass sich die Politiker gegenseitig ins Wort fallen. Die dritte und letzte Debatte leitet Kristen Welker von NBC News.