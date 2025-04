US-Zölle: Wie Trump die Probleme der Autoindustrie lösen will

Stephanie Brinley, Autoanalystin des amerikanischen Marktforschungsinstituts S&P Global Mobility, sieht den US-Markt weitgehend gesättigt. Ähnlich wie in Deutschland läuft auch in den USA die Transformation zur Elektromobilität schleppend. "Dennoch müssen Autobauer weiter in die neuen Technologien investieren, um den Wandel zu unterstützen. Aber E-Autos sind oft eher ein Verlustbringer als ein Gewinnbringer", so Brinley.