Trumps Handelspolitik: Was ein schwacher US-Dollar bedeutet

Seit Beginn des Jahres hat die Weltleitwährung immerhin 10 Prozent an Wert verloren und fällt auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Was USA-Touristen freuen dürfte, könnte für europäische Wirtschaft den Wettbewerb verschärfen. Ökonomen befürchten, dass der US-Dollar seinen Status als Anlageform in Krisenzeiten verspielt. Anleger schichten um in Gold und treiben so das Edelmetall auf immer neue Rekordmarken.