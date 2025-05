In den USA ist es üblich, eine andere als die in Deutschland berichtete Wachstumszahl zu veröffentlichen. Wenn wir in Deutschland von zwei Prozent Wachstum ausgehen, vergleichen wir das BIP des aktuellen Quartals entweder mit dem vorangegangenen Quartal oder mit dem Wert von vor einem Jahr. Die Wirtschaftsleistung liegt also zwei Prozent höher als im Quartal davor oder im gleichen Quartal vor einem Jahr.



In den USA wird das BIP des aktuellen Quartals auf das gesamte Jahr hochgerechnet. Es wird quasi so getan, als würde sich die wirtschaftliche Entwicklung des aktuellen Quartals auch im Rest des Jahres genauso wiederholen. Deshalb können berichtete Zahlen voneinander abweichen.