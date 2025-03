Wegen Trump: Boykott-Kampagne gegen US-Produkte wächst

In der EU sind bislang kaum Einzelhändler auf Boykottaufrufe eingegangen. Die dänische Supermarktbetreiber Salling etwa kündigte Ende Februar an, in Europa hergestellte Produkte in den Regalen besonders zu kennzeichnen. CEO Anders Hagh schrieb auf der Plattform Linkedin , ohne die USA oder Trump explizit zu erwähnen: