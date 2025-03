Die Chaostheorie besagt, dass nur kleinste Veränderungen der Ausgangssituation dramatische Auswirkungen auf den weiteren Verlauf von Ereignissen haben können. So gesehen wäre es zu kurz gesprungen, die Politik von Donald Trump und seinem Team als Chaos zu bezeichnen. Es ist viel mehr als das. Hier wird die Ausgangslage nicht nur geringfügig verändert, sondern zerstört.

Trumps Zollpolitik sorgt für Durcheinander

Keiner weiß, was als nächstes passiert. Vor allem abzulesen am Thema Zölle: Sie werden erlassen, um kurz darauf wieder zurückgenommen zu werden. Gegen Trumps alltäglichen Wirrwarr waren selbst die letzten Wochen der Ampelregierung ein Hort hocheffizienter und stabiler Wirtschaftspolitik.

Kapitalmarktexperte: US-Vorgehen überschattet Börsen-Optimismus

Zuletzt war der zu Beginn der zweiten Amtszeit Trumps noch so positiv gestimmte Aktienmarkt der Seismograf für den drohenden wirtschaftlichen Absturz der USA. Unsicherheit ist nämlich nicht nur Gift für die Wirtschaft, sondern ganz besonders für die Börsen . "Die Märkte lassen sich selbst von einem möglichen Frieden in der Ukraine nicht beruhigen", sagt dazu Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Der in die nächste Runde gehende Zoll-Wahnsinn eines US-Präsidenten Trump überschattet jeglichen Optimismus, der von einer möglichen Waffenruhe in der seit drei Jahren mit einem Krieg überzogenen Ukraine ausgehen könnte.

Er glaubt zudem dass, ohne die Angst vor einem globalen Handelskrieg, eine solche Aussicht "sicherlich zu einem Kursfeuerwerk an der Wall Street, vor allem aber an Europas Börsen geführt hätte".

In der Nacht sind US-Zölle auf europäische Stahl- und Aluminium-Importe in Kraft getreten - die EU reagiert mit Gegenmaßnahmen. "Wir bleiben ruhig", so die EU-Kommission.

12.03.2025 | 1:30 min