Wenn sich die US-Notenbank-Gouverneure in Washington heute also erstmals wieder seit Beginn der Corona-Pandemie in Präsenz treffen, dürfte es hoch her gehen. Denn die Geldpolitiker müssen in der aktuellen Situation einen Drahtseilakt vollziehen: Wie stark und wie schnell erhöht man die Zinsen ohne dabei die Wirtschaft in eine Rezession zu schicken?