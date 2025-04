Das bedeuten die Sonderzölle im Alltag

1. Wie läuft das mit den Zöllen in der Praxis?

"Das ist extremer Aufwand, in der ganzen Lieferkette wird es zu Verzögerungen kommen, die Situation ist vielleicht vergleichbar mit dem Brexit ", sagt Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg.

Infobox: Welcher Zoll gilt denn jetzt auf was?

Nach der Zahlung an die Zollbehörde durch den Importeur wandert der Aufschlag in der Lieferkette weiter:

Für die US-Bevölkerung wird’s also teurer.

2. Wo werden EU-Verbraucher die Zölle spüren?

Die Europäische Union plant ab Mitte April Gegenzölle, einige US-Produkte dürften hier dann teurer werden. Über alle Produkte hinweg halten Fachleute aber auch Preissenkungen für möglich, falls internationale Handelsströme in die EU umgeleitet werden. Die ersten EU-Gegenzölle umfassen zudem nur kleine Teile des Handels.

US-Zölle: Diese Länder trifft es am härtesten

3. Hat Trump mit Kritik am Handelssystem einen Punkt?

So lief der bisherige Handel zwischen EU und USA

"Unterschiede gibt es in der Landwirtschaft, da ist der Einfuhrzoll der EU tatsächlich knapp doppelt so hoch wie der der USA. Aber das ist ja immer Ergebnis von Verhandlungen", sagt Stephan. So bezollen die USA teils andere Produkte höher.