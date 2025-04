Welthandel: Freihandelsabkommen als Antwort auf US-Zölle

US-Präsident Donald Trump ist selten um eine Drohung verlegen. Am heutigen Mittwoch will er voraussichtlich eine seiner Drohungen wahr machen und weitere, "weitreichende" Zölle verkünden. Wie die konkret aussehen könnten, ist noch unklar. Es sollen aber etwa "reziproke" oder wechselseitige Zölle sein, überall dort, wo die USA weniger Zölle verlangen als ihre Handelspartner.

Trump feiert das als "Liberation Day" für sein Land. Den Tag der Befreiung also von aus seiner Sicht unfairen Handelspraktiken. Dabei hat er insbesondere die Europäische Union im Visier, weil ihre Mitgliedsstaaten mehr Waren in die USA verkaufen, als sie ihnen abnehmen, die EU sei gemacht worden, um die USA "abzuzocken", wie er unlängst schimpfte.

Kanada: Das "europäischste nicht-europäische Land"

In Reaktion auf bisherige Zölle und die Androhung neuer Handelsbarrieren rücken andere Länder näher zusammen. So betonte etwa Kanadas Sonderbeauftragter für Europa, Stéphane Dion, auf der Hannover Messe, seine Heimat sei "das europäischste nicht-europäische Land". Damit sei Kanada ein idealer Partner für ein Freihandelsabkommen mit der EU.

Das gibt es bereits, es trägt den Namen CETA und wurde 2017 vom Europäischen Parlament angenommen. Allerdings steht die Ratifizierung durch Kanada und zehn Staaten der EU noch aus, so ist es bis heute nur in Teilen in Kraft getreten. Es könnte durch den US-Protektionismus aber einen neuen Schub erfahren.

DIW: Drei Optionen gegen US-Protektionismus

Peking, Seoul und Tokio loten engere Handelsbeziehungen aus

Neue Abkommen: "Damit der Welthandel nicht den Bach runtergeht"

Auch diese Annäherung ist eine direkte Antwort auf die protektionistische Handelspolitik der USA. So gelten bereits Zölle auf alle Einfuhren Chinas in die USA. Die EU ist von Zöllen auf Stahl und Aluminium betroffen. Und in dieser Woche sollen auch 25-Prozent-Zölle für Autos und Autoteile in die USA gelten. Wie Deutschland sind die asiatischen Exporteure besonders betroffen - sie zählen zu den wichtigsten Lieferanten für den US-amerikanischen Automarkt.