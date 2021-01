Blackrock und Vanguard sind die weltgrößten Schattenbanken. Blackrock verwaltet umgerechnet 6,4 Billionen Euro, bei Vanguard sind es 5,1 Billionen Euro. Wie viel das ist, zeigt ein Vergleich: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt, das die jährliche Gesamtleistung in Deutschland angibt, beträgt "nur" 3,4 Billionen Euro. Über Hunderte einzelne Fonds bieten Blackrock und Vanguard an, in die größten Unternehmen eines Landes oder einer Branche zu investieren. Sie sind deswegen an Tausenden Unternehmen aller Branchen und Länder beteiligt, unter anderem hält Blackrock auch Anteile an allen Konzernen im deutschen Aktienindex Dax.



Quelle: Stefan Mey