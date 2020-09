Vapiano hofft nun auf Staatshilfe. Symbolbild

Die Corona-Krise hat die ohnehin angeschlagene Restaurantkette Vapiano in die Insolvenz getrieben. "Aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgangs ist zum heutigen Tag der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Vapiano SE eingetreten", teilte das Unternehmen mit. Zugleich richtete Vapiano einen "dringenden Appell an die Bundesregierung zur schnellen Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfen in der Covid-19-Krise".



Damit hofft der Vorstand, den Insolvenzantrag noch abwenden zu können.