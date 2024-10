Was Sie zu den Streiks im Nahverkehr wissen müssen

In der Tarifrunde für Betriebe im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kündigt Verdi Streiks in mehreren Bundesländern an. Erste Warnstreiks sollen vereinzelt bereits in der kommenden Woche abgehalten werden, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Die wichtigsten Informationen zum Streik im Überblick.