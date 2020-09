Beschäftigte von Krankenhäusern, Sparkassen und Flughäfen, für die in ausgelagerten Sonderrunden verhandelt wird, um die Gespräche in Potsdam nicht zu kompliziert zu machen. Etwa für die Flughafen-Angestellten kündigte Verdi-Vize Christine Behle bereits im August das Vorhaben eines Sanierungs- oder Notlagentarifvertrags an. Ohne Tariflösung drohten wegen der Corona-Krise Kündigungen in großem Umfang. Vier von fünf Beschäftigten sind in Kurzarbeit.