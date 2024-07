Brenner Basistunnel: Nie wieder Staus in Richtung Süden?

Österreich: Gemeinden ächzen unter Verkehr aus Deutschland

Wenn auf der Brennerautobahn alles still steht und viele auf die Straßen durch die kleinen österreichischen Gemeinden ausweichen, dann kommt etwa in Steinach am Brenner an Sommertagen nicht mal mehr der Krankenwagen durch den Ort, erzählt Bürgermeister Florian Riedl.