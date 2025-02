Zurück in den Arbeitsmarkt: Was Langzeitarbeitslosen hilft

Zielgruppe des Modellprojekts: Menschen, mit psychischen Erkrankungen, die ambulant unterstützt werden und entsprechend ambulante Eingliederungshilfe bekommen. Von dieser Zielgruppe gibt es in der Region Westfalen-Lippe schon über 40.000 Menschen, Tendenz steigend.



Der Bedarf an Unterstützung ist immens: Gut die Hälfte aller Menschen mit einer psychischen oder Suchterkrankung ist nicht beschäftigt und hat keine Tagesstruktur, was das Krankheitsbild in der Regel verstärkt.