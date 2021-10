Denn Bankeinlagen verlieren durch die vergleichsweise hohe Inflation an Wert; und davon sind vor allem untere Vermögensklassen betroffen, weil sie ihr bescheidenes Vermögen oft auf dem Konto oder in Form eines Sparbuches halten. Vermögende Menschen hingegen legen ihr Geld verstärkt eben auch in Aktien- und Immobilienmärkten an.