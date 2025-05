Heiner Gutbrod tut sich schwer mit solchen Studien. Gutbrod arbeitet seit elf Jahren in der Jugendschuldnerberatung in Tübingen. Natürlich bestreitet der Diplom-Pädagoge nicht, dass das mit den zunehmenden Schulden ein Problem sei und das es junge Menschen gäbe, die in massiven finanziellen Schwierigkeiten seien, nur: "Ich kann mit diesen Dramatisierungen wenig anfangen."