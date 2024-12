Pech und Pannen: Volksbanken blicken auf Skandaljahr zurück

In der über 160-jährigen Geschichte wird es kaum ein Jahr geben, dass so am Image der deutschen Genossenschaften gekratzt hat wie dieses Jahr. Grund dafür: zahlreiche Skandale. Erst in der vergangenen Woche rückte die Volksbank Düsseldorf Neuss wieder in den Schlagzeilen. Sie hatte 100 Millionen Euro des französischen Modeunternehmens Kiabi auf ein Konto in die Türkei überwiesen, von wo das Geld verschwand.