Marktmacht, Masse, Stärke - damit will Vorstandschef Diess den Markt überrollen und in seine Richtung zwingen. Es ist wie Armdrücken, und jede Milliarde, die in das Auto der Zukunft investiert werden kann, hilft dabei. Also auch ein Corona-Jahr, das im Plus endete, eingerechnet des Kurzarbeitergeldes, mit dem der deutsche Staat den größten deutschen Arbeitgeber in der Krise alimentierte.