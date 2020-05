Was würde eigentlich mit einem mittelgroßen Unternehmen passieren, wenn es wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung verurteilt wird, nebenbei noch ein rassistisches Video auf den Werbemarkt wirft - und zwei seiner Topmanager erkaufen sich für ein paar lächerliche Millionen Straffreiheit, weil sie doch gar keine Ahnung haben, was in ihrem Unternehmen so passiert und welche Folgen es haben könnte? Die Firma würde vermutlich kaum noch einen Fuß in den Markt bekommen.