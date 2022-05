Dass die Wolfsburger ihr Angebot in Sachen Mobilität erweitern wollen, kommt nicht von ungefähr. In Zeiten von BlaBlaCar, FlixBus und E-Rollern an jeder Ecke scheint der eigene Wagen immer weiter an Bedeutung zu verlieren. Rund ums Auto soll mit Hilfe von Europcar deshalb ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen entstehen, das neben der klassischen Vermietung auch das immer beliebter werdende Carsharing und Mitfahrdienste umfasst.