Der Bochumer Konzern unternimmt einen neuen Anlauf und will den Eignern der Deutschen Wohnen 53 Euro je Anteil zahlen - und damit einen Euro mehr als zuletzt, wie das Unternehmen in der Nacht zu Montag bekanntgab. Zunächst muss aber die Finanzaufsicht Bafin grünes Licht geben. Zusammen stehen die beiden Dax-Konzerne weiter hinter dem Vorhaben. In einer gemeinsamen Mitteilung hieß es: