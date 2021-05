Das wissen beide Konzerne. Deshalb haben sie heute auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin vielen den Wind aus den Segeln genommen. Es soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Die einstigen Konkurrenten wollen künftig partnerschaftlich zusammenarbeiten und sich gemeinsam den Anforderungen an den Wohnungsmarkt stellen. So heißt es.