Das Logo der Deutschen Bank in Frankfurt. Archivbild

Quelle: picture alliance / dpa

Die Deutsche Bank schließt als Sicherheitsmaßnahme in Zeiten der Corona-Pandemie vorübergehend über 200 Filialen in Deutschland für den Kundenverkehr. Von Dienstag an werde das bundesweite Filialnetz bis auf Weiteres von mehr als 500 auf rund 290 verkleinert, teilte das Geldhaus in Frankfurt mit.



Bei Schließung eines Standortes werden dessen Dienstleistungen von den nächstgelegenen Filialen oder vom mobilen Vertrieb übernommen. Die Selbstbedienungs-Bereiche in geschlossenen Filialen bleiben weiterhin zugänglich.