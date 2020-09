Ein Rechenbeispiel laut VW sieht so aus:



Ein Kleinwagen Skoda Fabia mit dem betroffenen Dieselmotor, Baujahr 2008, bekäme den Mindestbetrag von 1.350 Euro. Den heutigen Restwert des Autos setzt Volkswagen demnach bei 3.000 bis 4.000 Euro an. Und sieht das Angebot daher als fair an.



Der Höchstbetrag von 6.257 Euro soll - dem Vernehmen nach - zum Beispiel für ein VW-SUV der Modellreihe "Touareg" gezahlt werden, also ein beim Kauf sehr hochpreisiges Auto.