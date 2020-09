In den USA, wo die Abgas-Affäre im September 2015 bekanntgeworden war, hatte VW Verbraucher, Händler und Behörden mit Milliardensummen entschädigt. Es gab heftige Kritik daran, dass der Konzern dies in anderen Ländern nicht in ähnlichem Umfang tat - das wäre womöglich aber auch an die finanzielle Substanz des Unternehmens gegangen.