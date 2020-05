Nach dem Ducken und Vertuschen in der Dieselaffäre kommen die Großen bei Volkswagen jetzt davon. So ein Kommentar liegt einem auf der Zunge. Tatsächlich erscheint die Verteidigungslinie bei Sicht auf die Details nicht ganz so festgefügt, wie die Volkswagen-Anwälte das jetzt darstellen.



Vor allem Aufsichtsratschef Pötsch erscheint einem wie ein Stehaufmännchen, das sich kurz den Staub vom dunklen Anzug klopft. Ein Mann, der für die Autofabrik in Wolfsburg und Hauptaktionäre Porsche und Piech einfach zu unentbehrlich ist. Aber offensichtlich hat ja all das in der Anklageschrift gesammelte Material das Gericht nicht überzeugt, ein Verfahren mit Chancen auf Erfolg zu eröffnen.



Und der heutige Volkswagen-Chef Herbert Diess, der von BMW kam und recht ahnungslos reinrutschte in die Skandalzeit? Der hat vermutlich wirklich die weißeste Weste - außerdem könnten die Wolfsburger einen weiteren Wechsel an der Spitze jetzt mit Corona noch weniger verkraften.



Vielleicht wird das Gerechtigkeitsgefühl noch mit einem Verfahren für den ehemaligen Boss Martin Winterkorn bedient? Nur ist auch da schon von möglicher Verfahrenseinstellung die Rede. Irgendwie kommen sie eben doch davon, die Bosse. Kein Strafverfahren gegen neun Millionen Bußzahlung. Nannte man das nicht früher Ablass?



Peter Kunz ist Studioleiter im ZDF Studio Niedersachsen und begleitet den Dieselskandal seit dem ersten Tag.