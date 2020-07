Dudenhöffer: Tesla spielt bei der Intelligenz von Autos, also beim Software-Betriebssystem und der dazugehörigen Hardware, dem zentralen Chip, in einer anderen Liga. Der Tesla-Vorsprung dürfe hier deutlich mehr als fünf Jahre ausmachen. In der Antriebstechnik, sprich dem batterie-elektrischen Antrieb, ist der Vorsprung weniger groß. In Summe ist Tesla den anderen Autobauern gut fünf Jahre voraus. Und Tesla-Chef Elon Musk steht nicht still.