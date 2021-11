Das derzeitige Tal ist tief genug. Wegen Chipmangels und Lücken in den Lieferketten wird das Wolfsburger Hauptwerk in diesem Jahr voraussichtlich so wenig produzieren wie seit Jahrzehnten nicht. Das China-Geschäft, an dem Volkswagen inzwischen hängt wie am Tropf, läuft ebenfalls nicht mehr rund.