OECD-Prognose: EU wächst doppelt so schnell wie Deutschland

Deutschland wird der OECD zufolge im kommenden Jahr so langsam wachsen wie keine andere Industrienation. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte lediglich um 0,7 Prozent zulegen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsausblick. Im Mai war noch ein Plus von 1,1 Prozent erwartet worden. "2025 ist Deutschland das Schlusslicht unter den OECD-Ländern", sagte die Expertin Isabell Koske der in Paris ansässigen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).