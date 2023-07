Der einfachste Weg, um an verlässliche Informationen zu kommen: Einen Termin in der Verbraucherzentrale ausmachen und dort beraten lassen. Da bei vielen Förderprogrammen die Wärmepumpe nur eines der Förderobjekte ist und viele Bedingungen eine Rolle spielen, sind die Spezialisten der Verbraucherzentralen eine sehr gute Auskunftsquelle.



Auch eine erste Nachfrage beim zuständigen Dezernat der örtlichen Kommunalverwaltung über eventuelle Zuschüsse oder Förderungen für die Wärmepumpe ist eine gute Idee.



Gibt es in Ihrem Bundesland eine Landesenergieagentur? Dann lohnt auch hier eine gezielte Nachfrage: Denn zwar nicht alle, aber doch einige dieser Institutionen bieten auch eine (telefonische) Bürgerberatung zu Fördermitteln an. Andere dieser Agenturen sind aber ausschließliche Ansprechpartner für Kommunen und Unternehmen. Die jeweiligen Homepages geben einen Überblick dazu.



In der Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz kann man sich - mittels vieler Filterfunktionen - über das aktuelle Förderangebot von Bund, Ländern und EU informieren.