Mit dem vollelektrischen Betrieb, gespeist aus 100 Prozent erneuerbarer Energie, will das Unternehmen ein starkes Zeichen für nachhaltige Industrieproduktion setzen. In einem Elektrolichtbogenofen wird recycelter Stahlschrott eingeschmolzen - ganz ohne Kohle oder Erdgas. CO₂-Emissionen fallen damit in der Produktion praktisch nicht mehr an.