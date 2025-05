Star-Investor Warren Buffett: Wie er die Börse geprägt hat

Dabei fing alles mehr als klein an. Berkshire war ursprünglich eine kleine Textilfirma. Buffett kaufte sie in den 60er Jahren und verwandelte sie in eine erfolgreiche Investmentgesellschaft. Sein Gespür für gute Geschäfte sorgte dafür, dass sich Berkshires Investitionen in verschiedene Unternehmen über die Jahre deutlich besser entwickelten als der Aktienmarkt im Durchschnitt.