Das Verhalten der Stadt Ulrichstein ist typisch, wenn Kommunen auf Wassersuche gehen, weiß Ulrich Roth, Professor für Wasserwirtschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences: "Wenn Kommunen das Wasser ausgeht, suchen sie zunächst in ihrer näheren Umgebung nach Wasservorkommen, die man beispielsweise mit Brunnen anzapfen kann", sagt Roth. "Wenn es keine gibt, sucht man in den umliegenden Gemeinden, ob man Leitungen zu anderen Brunnen oder etwa Talsperren legen kann. Und sonst sieht man, ob es in der weiteren Umgebung Möglichkeiten gibt, Wasser zu beziehen."