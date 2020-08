Dittmeyer: Die Anlage wandelt CO2 aus der Luft in einen flüssigen Kraftstoff um, den wir so in der vorhandenen Infrastruktur nutzen können. Das heißt, die Fahrzeugtechnologie muss nicht auf elektrisch umgerüstet werden. Und mit diesem Kraftstoff, den wir auf diese Art und Weise produzieren, können wir Segmente im Transport und in der Industrie nachhaltig machen, CO2-frei machen, für die es anderweitig kaum Lösungen gibt. Dabei denke ich zum Beispiel an Langstreckenflüge, Schwerlasttransporte, Containerschifffahrt. Von daher leistet diese Technologie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.