Reifenwechsel stellen keine triftigen Gründe zum Verlassen der Wohnung dar. Bayerisches Gesundheitsministerium

Zudem sei es in manchen Bundesländern wie etwa in Bayern derzeit gar nicht erlaubt, wegen eines Reifenwechsels in die Werkstatt zu fahren. BRV-Geschäftsführer Lowin: "Selbst wenn die Unternehmen offen haben, können sie nicht mit 100 Prozent plus x arbeiten."