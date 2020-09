Porsche-Produktion.

Quelle: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Auch der Sportwagenbauer Porsche stoppt wegen der Corona-Krise seine Produktion. Das Stammwerk in Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig bleiben zunächst für zwei Wochen geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Primär gehe es um den Schutz der Belegschaft. Zudem gebe es Engpässe in den globalen Lieferketten.



"Mit diesen Maßnahmen leistet unser Unternehmen seinen Beitrag, die Belegschaft zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen", so Vorstandschef Oliver Blume.