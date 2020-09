Leere Zuschauerränge einer Freilichtbühne. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

An vielen Freilichtbühnen drohen wegen des Coronavirus Absagen für die diesjährige Saison. Das Leben an den Bühnen sei vollständig zum Erliegen gekommen, teilte der Verband Deutscher Freilichtbühnen (VDF) mit. Proben wurden abgesagt, Arbeiten am Bühnenbild und an den Kostümen eingestellt.



Die Spielzeit der meisten Freilichtbühnen beginne im Mai oder Juni. Es sei noch unklar, ob die Produktionen verschoben werden können oder abgesagt werden müssen. Bei einer Absage drohe einigen Theatern der finanzielle Ruin.