Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern.

CSU-Chef Markus Söder hat in der Coronakrise gefordert, Strom billiger zu machen und dafür die Stromsteuer sowie die Ökostrom-Umlage auszusetzen. Dies würde vielen Betrieben und dem normalen Bürger helfen, sagte der bayerische Ministerpräsident im Landtag in München.



Diese Vorschläge gehören schon länger zu den Forderungen der CSU. Die Energiebranche zeigte sich offen - Kritik kam von Grünen und Umweltschützern. Die Stromsteuer macht in diesem Jahr knapp 7 Prozent des Strompreises aus, die EEG-Umlage 22,5 Prozent.