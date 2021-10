Nach zehn Jahren im Amt, aber weit vor Ende seines erst 2027 auslaufenden Arbeitsvertrags legt der einst jüngste Bundesbank-Präsident sein Amt nieder. Offiziell begründet er seinen Abschied mit persönlichen Motiven, doch in seinem Brief an die Belegschaft räumt er Aussagen über die Geldpolitik auffällig breiten Raum ein und fordert, die Nebenwirkungen der lockeren Geldpolitik künftig stärker in den Blick zu nehmen.