Zu Weihnachten spenden viele Menschen in Deutschland gerne für wohltätige Zwecke. Beliebt zum Fest sind außerdem Spenden-Geschenke an Freunde und Verwandte, die "sowieso alles schon haben". Aber worauf gilt es beim Spenden in diesem Jahr zu achten? Und wie spendet man am besten? Experten klären auf.