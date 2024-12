Vor Weihnachten: Einzelhandel mit Umsatz etwas zufriedener

In Deutschland blickt der Einzelhandel auf ein mäßiges Weihnachtsgeschäft. In vielen Bereichen schrecken die höheren Preise ab.

Der Einzelhandel in Deutschland hat nach Angaben seines Verbandes in der Woche vor dem vierten Advent etwas an Schwung gewonnen. Das teilte der Handelsverband HDE mit und bezog sich dabei auf eine aktuelle Trendumfrage unter mehr als 300 Handelsunternehmen.